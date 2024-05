Jusqu'à six ans ferme pour un trafic de cannabis dans la région de Gedinne

Onze personnes ont été condamnées, jeudi matin par le tribunal correctionnel de Dinant, pour leur implication dans un vaste trafic de cannabis organisé en 2022 dans la région de Gedinne. Des peines de cinq ans avec sursis probatoire et six ans ferme ont été prononcées à l'encontre du couple à la tête de ce trafic. Une confiscation de 125.000 euros a également été ordonnée. Des peines de trois ans avec sursis probatoire, un an avec sursis simple et sept peines de travail dont le taux est compris entre 120 et 250 heures ont été prononcées à l'encontre des autres prévenus.

C'est un simple contrôle routier mené par la police, le 21 septembre 2022 à Gedinne, qui a permis le démantèlement de ce trafic. Deux armes, des munitions et 500g de cannabis se trouvaient à l'intérieur de la voiture qu'ils contrôlaient car son conducteur circulait à vive allure. Ce dernier venait de reconduire son beau-frère, en fin de congé pénitentiaire et à qui appartenait la voiture, à la prison de Marche-en-Famenne. Il affirmait qu'il ignorait que de la drogue et des armes s'y trouvaient.

Suite à ce contrôle, une perquisition a été menée au domicile du propriétaire de la voiture et de sa compagne. Trois carabines ont été saisies et des indices de trafic de stupéfiants ont été relevés. Fin novembre 2022, plusieurs autres perquisitions ont été menées à Hastière, Daverdisse et Saint-Hubert dans le cadre de l'enquête.