Jusque huit ans de prison requis pour des vols de fourgons

Le parquet de Namur a requis, jeudi, jusqu'à huit ans de prison à l'encontre de 10 prévenus impliqués dans une série de vols de véhicules. Ceux-ci étaient ensuite démontés et leurs pièces revendues.

Sept ans ont été requis à l'encontre du deuxième voleur et trois ans à l'encontre d'un prévenu ayant participé au trafic de stupéfiants.

"L'auteur des vols commettait ceux-ci avec son cousin. Il a en parallèle lancé un trafic de cocaïne", explique la substitut de Fays, qui a requis à l'encontre de ce prévenu cinq ans de prison pour les faits de vols commis sous forme d'association de malfaiteurs, trois ans pour le trafic de stupéfiants et un mois complémentaire pour une prévention de séjour illégal.

Il est rapidement apparu que les fourgons étaient stockés dans un hangar de Harmignies, où ils étaient désossés. Les moteurs et pièces étaient ensuite revendus au Maroc.

Six ans ont été demandés contre l'homme qui gérait le recel et les pièces de véhicules et quatre ans contre un autre receleur.

Des peines d'un an ont encore été plaidées contre cinq prévenus qui ont participé au démontage des Mercedes Sprinter.

Le conseil du prévenu devant répondre des vols de véhicules et de trafic de stupéfiants a plaidé pour son client une peine assortie d'un sursis probatoire.