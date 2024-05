Kevin Spacey se défend des accusations qui l'accablent dans un nouveau documentaire

Le documentaire en deux parties sera diffusé les 6 et 7 mai par la chaîne britannique Channel 4. Dix hommes y accuseraient l'acteur de 64 ans d'agression sexuelle. Il s'agirait de nouvelles allégations.

Dans un entretien avec le journaliste indépendant Dan Wootton, Kevin Spacey se défend. "Ai-je eu des relations avec un autre acteur ? Oui. Ai-je entrepris une tentative maladroite avec quelqu'un qui s'est avéré ne pas être intéressé ? Oui", déclare le comédien. "Ce n'était peut-être pas la meilleure décision et c'est une décision que je ne prendrais plus aujourd'hui. Mais c'est arrivé et ce n'était pas illégal."

Kevin Spacey a également qualifié le documentaire de "partial". "Je ne vais pas rester les bras croisés et me laisser attaquer par ce documentaire réalisé par une chaîne moribonde, dans une tentative désespérée de faire de l'audimat", a-t-il déclaré.

Dans le sillage du mouvement #MeToo, plusieurs victimes s'étaient manifestées en 2017 en accusant l'acteur d'abus sexuels. Cela a conduit à un arrêt brutal de la carrière du comédien deux fois oscarisé. Kevin Spacey a également dû quitter le casting de la populaire série "House of Cards".