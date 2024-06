Khoun Souralaysak est condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de son épouse

La cour d'assises de Bruxelles a prononcé, vendredi soir, la peine maximale à l'encontre de Khoun Souralaysak, coupable du meurtre de son épouse commis il y a plus de 26 ans. Il s'agit d'une condamnation par défaut. L'auteur est introuvable depuis les faits. Il a pris un vol à destination de la Thaïlande le 30 novembre 1997, soit 15 jours avant la découverte du corps de sa femme dans un congélateur à Laeken, et n'a toujours pas été arrêté.

Dans leur arrêt, jurés et juges notent "l'extrême gravité des faits, qui témoigne d'un manque total de respect pour la vie humaine". Ils précisent que le coupable a "brutalement mis fin à la vie d'une femme qui souhaitait clore leur relation et retourner dans son pays" et qu'il a agi "par pur intérêt financier".

Ils ont encore insisté sur "la violence et l'acharnement" dont a fait preuve Khoun Souralaysak et du fait qu'il a tenté de cacher son crime "le plus longtemps possible".

Le 15 décembre 1997, les services de police bruxellois ont découvert le corps d'une femme dans un congélateur, à l'intérieur d'un snack situé avenue Prudent Bol à Laeken. La victime avait été tuée à coups d'objet tranchant. Ses plaies étaient compatibles avec un hachoir trouvé sur les lieux.

Cette femme a été identifiée comme étant Ni Con Ping, une Chinoise âgée de 45 ans, qui était mariée à Khoun Souralaysak.