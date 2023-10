Krayem et Ayari devant la chambre du conseil pour contester leur retour en France

Osama Krayem et Sofien Ayari ont été "prêtés" par la France à la Belgique, après le procès des attentats à Paris, afin qu'ils puissent comparaître immédiatement dans un second procès, celui des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016. Ils devraient donc en principe être transférés vers la France, où ils doivent exécuter leur première peine, mais ils refusent leur remise. Pour rappel, les deux hommes sont de nationalité suédoise pour le premier et tunisienne pour le second. Ils pourraient demander à exécuter leurs peines dans leur pays.

Osama Krayem a été condamné en France à une peine de 30 ans de prison avec une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine. En Belgique, il a été condamné à la réclusion à perpétuité et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) durant 10 ans.