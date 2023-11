La Belgique a épargné un ministre qatari pour faire libérer Olivier Vandecasteele

La Belgique a renoncé au printemps dernier à réclamer l'arrestation d'un ministre qatari au centre du scandale "Qatargate" afin de faciliter la libération du Belge Olivier Vandecasteele, alors détenu en Iran, rapportent vendredi Le Soir et la RTBF.

Sur base des aveux livrés en décembre dernier aux enquêteurs belges par Antonio Panzeri et de son ancien assistant Francesco Giorgi, le ministre du Travail qatari Ali bin Samikh al-Marri est rapidement soupçonné d'être l'un des acteurs principaux dans cette affaire de corruption au sein du Parlement européen.

Début 2023, un avis de recherche international est émis par la justice belge à son encontre, mais ce signalement sera suspendu deux mois plus tard à peine. La Belgique cherche en effet à l'époque à obtenir libération d'Olivier Vandecasteele et le Qatar joue un rôle d'intermédiaire important entre l'Iran et les autorités belges.