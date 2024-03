La Belgique est une plaque tournante importante de la production et du transit de cocaïne et de speed, ressort-il jeudi d'un rapport d'Europol et de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), qui se base sur des données de 2021.

La valeur du marché de la drogue dans l'Union européenne (UE) s'élève à au moins 31 milliards d'euros. Le cannabis reste la drogue la plus lucrative avec une recette annuelle de 12,1 milliards d'euros, suivi par la cocaïne à 11,6 milliards d'euros. L'héroïne (5,2 milliards), les amphétamines (1,6 milliard) et l'ecstasy/MDMA (0,6 milliard) arrivent ensuite. Selon le rapport, la cocaïne connaît une nette progression en Europe, causée principalement par la grande disponibilité de cocaïne pure et bon marché. Les bandes criminelles déplacent également de plus en plus la production de cocaïne d'Amérique latine en Europe.