La Belgique a fourni des informations permettant l'interpellation de trois ados en France

Le parquet antiterroriste français a précisé auprès de l'AFP que les jeunes avaient été en contact au sein d'un groupe sur un réseau social où ils s'échangeaient de la propagande djihadiste et évoquaient des projets d'attentats.

Un adulte et trois mineurs figurent parmi les quatre suspects interpellés dans notre pays. Le premier a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction à Bruxelles tandis que les trois mineurs ont été mis à disposition du juge d'instruction de Termonde et placés en institutions fermées.

Les quatre suspects belges issus de la mouvance djihadiste étaient entrés en contact via Internet et auraient envisagé de commettre un attentat. Leurs conversations faisaient référence au groupe terroriste État islamique (EI), et les quatre jeunes auraient également recherché des armes sur le dark web. Aucune arme ni explosif n'ont cependant été trouvés lors des perquisitions dimanche matin.