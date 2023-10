La Belgique régresse dans un classement mondial sur l'État de droit

La Belgique est un des États membres de l'Union européenne (UE) où l'État de droit est le plus en déclin, ressort-il mercredi de l'index annuel d´État de droit de l'ONG World justice project (Projet de justice mondial en anglais, WJP). Sur un classement de 142 pays, la Belgique se trouve en 16e position, soit deux places plus bas dans le classement qu'en 2022. Dans la région Europe et Amérique du Nord, elle se classe à la 13e position sur 31 pays listés, soit un recul d'une place par rapport à l'année dernière.