La chambre du conseil d'Anvers se penche jeudi sur le renvoi de l'acteur R.D.B.

La chambre du conseil d'Anvers se penchera jeudi sur la réquisition du parquet de renvoyer l'acteur R.D.B. devant le tribunal pour possession et diffusion d'images de violences sexuelles sur mineur. Son avocate, Issabel De Fré, affirme que l'affaire peut être plaidée.

B.D., un autre prévenu dans cette affaire, a été renvoyé devant le tribunal le 7 février. Le parquet d'Anvers indique que son affaire sera présentée devant le tribunal correctionnel le 7 mars. Lors de cette audience, une date sera fixée pour l'audition de l'affaire. L'homme a été renvoyé devant le tribunal pour la possession et la diffusion d'images de violences sexuelles sur mineurs et pour l'agression ainsi que le viol d'un mineur.

R.D.B, B.D. et l'ancien présentateur de la VRT Sven Pichal ont été interpellés durant l'été 2023 et sont restés en détention préventive durant un certain temps. Ils ont tous été libérés sous conditions entre-temps. Sven Pichal comparaîtra le 18 mars devant la chambre du conseil. Si ses avocats demandent un complément d'enquête sur place, l'affaire sera reportée sine die.