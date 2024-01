La chambre du conseil de Tongres analysera le dossier du kidnapping d'un garçon de 13 ans

La chambre du conseil de Tongres se penchera vendredi sur une affaire de kidnapping, dont un garçon de 13 ans originaire de Genk a été victime en 2020. Le parquet demande le renvoi aux assises de huit suspects pour l'enlèvement du jeune adolescent et son maintien en captivité durant 42 jours. Les ravisseurs exigeaient une rançon de cinq millions d'euros.

Dans la nuit du 20 au 21 avril, des personnes masquées, armées et vêtues d'uniformes de la police néerlandaise étaient entrées dans la maison d'Erhan T. à Genk. Elles avaient emmené de force son fils de 13 ans. Durant ses 42 jours en captivité, l'enfant avait été déplacé entre trois endroits différents, dont une maison dans le quartier de Meulenberg à Houthalen et, vraisemblablement, le domicile parental de la famille Bouloudo à Maaseik. Khalid Bouloudo, déjà connu de la justice pour extrémisme religieux, et son frère aîné sont deux des suspects dans le viseur du ministère public. Un Néerlandais, qui fuyait la justice après avoir retiré son bracelet électronique, serait également impliqué, tout comme trois frères anversois.

À deux reprises, les ravisseurs avaient fourni à la famille une preuve que le fils était en vie. Les victimes avaient alors versé près de 300.000 euros puis 30.000 euros. Finalement, les kidnappeurs avaient relâché le garçon peu après minuit le lundi de Pentecôte.