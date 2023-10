La chambre du conseil examinera jeudi les mandats d'arrêt à l'encontre de Krayem et Ayari

Les autorités françaises ont émis des mandats d'arrêt européens, aux fins d'exécution d'une peine, à l'encontre d'Osama Krayem et de Sofien Ayari. Elles souhaitent leur extradition de la Belgique vers la France afin qu'ils y purgent les peines auxquelles ils ont été condamnés dans le dossier des attentats du 13 novembre 2015.

Krayem et Ayari contestent leur remise à la France et s'opposent donc à l'exécution de ces mandats, si bien que la chambre du conseil de Bruxelles doit examiner s'il existe ou non des causes de refus à l'exécution desdits mandats.