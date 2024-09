La chaussée dégagée après un accident sur l'E40 vers Bruxelles à Affligem

La chaussée a été dégagée vers 09h25 sur l'autoroute E40 en direction de Bruxelles après un accident survenu plus tôt dans la matinée à hauteur d'Affligem, ont indiqué la police fédérale et le Centre flamand du trafic. Malgré cela, les embouteillages ne se résorbent que lentement, six kilomètres de file étaient encore recensés.