La commission d'enquête vote 137 recommandations, dont celle d'une nouvelle commission

La commission d'enquête de la Chambre chargée de faire la lumière sur la gestion des cas d'abus sexuel au sein de l'Eglise et en dehors a approuvé jeudi à l'unanimité ses recommandations.

Parmi les 137 recommandations sur lesquelles les députés se sont accordés, figure la création d'une nouvelle commission d'enquête, sous la prochaine législature, consacrée à l'opération Calice. Le Conseil supérieur de la Justice a récemment rendu un rapport critique au sujet de cette enquête judiciaire d'ampleur, pointant des dysfonctionnements dans la procédure mais pas de preuve de pressions de l'Eglise sur la Justice.

La commission d'enquête parlementaire "chargée d'enquêter sur le traitement des abus sexuels commis au sein et en dehors de l'Église, y compris sur leur traitement judiciaire, et sur leurs conséquences actuelles pour les victimes et pour la société" avait débuté ses auditions en novembre dernier, à la suite du séisme provoqué en Flandre par la diffusion sur la VRT de la série documentaire "Godvergeten".