La commune de Beauraing touchée par de fortes pluies

Les villages de Javingue et Barronville, situés dans la commune de Beauraing, ont été touchés par de fortes pluies, jeudi soir vers 19h00. Plusieurs rues se sont retrouvées sous eau et une maison a été inondée, a indiqué le bourgmestre Marc Lejeune.

"Une masse d'eau énorme est tombée en très peu de temps en différents endroits de la commune. Les sols n'ont pas pu l'absorber. C'était très localisé", a précisé le bourgmestre de Beauraing.

Les villages de Barronville et de Javingue ont été les plus touchés. "Les pompiers étaient présents et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour garder le contrôle", a-t-il ajouté.