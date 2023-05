La comparution de quatre suspects dans une affaire d'attentat terroriste reportée

Les six hommes et la femme suspectés devaient en principe comparaître mardi matin devant la chambre du conseil de Bruges, mais comme quatre d'entre eux n'étaient pas présents, leurs avocats ont demandé à ce que l'audience soit reportée à la semaine prochaine. D'autre part, l'arrestation de deux autres suspects a été prolongée d'un mois.

La police judiciaire fédérale (PJF) de Flandre orientale mène l'enquête sur cette planification d'attentat terroriste. Neuf perquisitions ont été menées jeudi sous la supervision d'un juge d'instruction de Flandre occidentale, spécialisé dans les affaires liées au terrorisme. Trois maisons à Roulers, trois à Menin et trois autres à Ostende, Wevelgem et Gand ont été inspectées. Au final, les sept suspects ont été placés sous mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat terroriste, participation aux activités d'un groupe terroriste et préparation d'un attentat terroriste.

La figure principale serait un homme de 25 ans de Menin, radicalisé et qui aurait planifié de commettre un attentat en Belgique. Les plans de l'attaque ne sont toutefois pas encore clairs. Les six autres suspects nient tout lien avec le terrorisme.