La cour d'appel d'Anvers reçoit un courrier suspecté de contenir de la poudre

La cour d'appel d'Anvers a reçu jeudi matin une lettre suspectée de contenir de la poudre. Cette information a été confirmée par la police locale, qui s'est rendue sur les lieux avec les pompiers et la protection civile. Une partie du bâtiment a été fermée par mesure de précaution.

La protection civile va soumettre la lettre à une analyse plus approfondie. Un membre du personnel de la cour d'appel qui a été en contact avec le courrier a également été brièvement mis à l'écart et soumis à un examen approfondi. Il s'agit d'une procédure normale et la police a souligné qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. Le fonctionnement de la cour serait également peu affecté.