La cour d'assises de Bruxelles délocalisée à Nivelles ce lundi pour juger Ali Tatou

La cour d'assises de Bruxelles sera une nouvelle fois délocalisée à Nivelles, à partir de lundi, pour examiner un assassinat commis en octobre 2021 à Asse. Lundi, elle procédera au tirage au sort des douze jurés qui siégeront par la suite dans ce procès mettant en cause Ali Tatou, né en 1953, qui est accusé d'avoir porté des coups de couteau mortels à son épouse Rachida Benaboub, alors que le couple était en cours de séparation.

Ce sont des voisins du couple qui ont alerté les forces de l'ordre, dans la soirée du 15 octobre 2021, après avoir entendu les appels au secours de la victime. Lorsque les agents sont intervenus, l'accusé était toujours sur place et a prétendu que sa femme l'avait poignardé - il avait effectivement reçu un coup de couteau -, et qu'elle se trouvait à l'hôpital. La victime a cependant été retrouvée sur le balcon de l'appartement, encore vivante mais blessée de plusieurs coups de couteau. Elle est décédée un peu plus tard, malgré son transfert à l'hôpital.

D'après les voisins, les disputes entre l'accusé et sa femme, qui était sa troisième épouse, étaient fréquentes. Le couple était en cours de séparation: la victime avait loué un autre appartement, où elle devait s'installer le lendemain des faits.