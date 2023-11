La cour d'assises de Namur a tranché: Omar Hedi est condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Mariana Gouverneur

Plus tôt dans la journée, Omar Hedi avait été reconnu coupable du meurtre de son épouse. L'avocat général Vandermeiren avait demandé aux jurés de le condamner à 25 ans de prison et, au cas où ils lui reconnaîtraient des circonstances atténuantes, de ne pas descendre en dessous de 22 ans de réclusion. L'avocat général avait invité les jurés à ne lui reconnaître aucune circonstance atténuante. La défense, composée de Me Robert et Me Vander Eyden, avait pour sa part pointé huit circonstances atténuantes potentielles.

Le 18 avril 2021 vers 23h00 à Rochefort, Omar Hedi a poignardé à mort Mariana Gouverneur, 25 ans, de 29 coups de couteau. Les faits ont eu lieu dans l'appartement où les deux protagonistes et leurs cinq enfants vivaient, rue de France.