La cour d'assises entame le procès d'Ali Tatou par le remplacement d'une jurée

La cour d'assises de Bruxelles, délocalisée à Nivelles, a entamé jeudi le procès d'Ali Tatou par le remplacement d'une jurée effective. Pour ce premier jour des débats, la quatrième jurée n'était pas présente jeudi matin et a évoqué une cause médicale que la cour a admise.

En début de matinée, avant la lecture de l'acte d'accusation par l'avocate générale Virginia Vanhufflen, le président Olivier Leroux a donc procédé au remplacement de cette jurée défaillante par un des jurés suppléants.

Le jury composé initialement de sept femmes et cinq hommes comprend donc à présent six hommes et six femmes. Le procès d'Ali Tatou est prévu jusqu'à mercredi prochain et pour la tenue de celui-ci, la cour d'assises de Bruxelles a été délocalisée à Nivelles.