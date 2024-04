La Cour européenne envisage le recours à l'IA pour alléger sa charge de travail

Pour faire face à cet afflux, une redistribution du travail s'imposait. Ainsi, à la fin de 2023, un accord a été conclu pour transférer les décisions préjudicielles dans six domaines spécifiques (TVA, droits d'accises, droits des passagers, entre autres) au Tribunal, la juridiction inférieure qui est compétente pour les recours directs contre les actes des institutions européennes et qui, depuis 2022, compte deux juges par État membre.

"Cela permettra à la Cour de justice de se concentrer davantage sur ses missions essentielles en tant qu'organe constitutionnel et juridictionnel suprême de l'Union européenne", a expliqué M. Lenaerts.

Le magistrat belge, qui siège à Luxembourg depuis plus de trente ans, constate également que la juridiction est confrontée à des thèmes de plus en plus sensibles, comme la sauvegarde de l'Etat de droit, la politique d'asile et de migration et la protection des données personnelles.