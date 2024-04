La défense de Mohamed R. demande l'acquittement

"Le procureur fédéral a confondu Mohamed R. avec un autre Mohamed R. À une lettre près, ils auraient le même nom de famille, mais ce n'est pas la même personne", a indiqué la défense du prévenu.

Lors de son réquisitoire, le ministère public avait évoqué des liens entre Mohamed R. et Abdelwahab G., l'un des dirigeants présumés du trafic. "Mon client a dit le connaître depuis les années 90 mais pas le fréquenter. (...) Il y a eu trois contacts. Pour l'un d'eux, Abdelwahab G. reproche à Mohamed R. de ne pas lui répondre. Avoir des contacts ne veut pas dire présenter un lien avec l'organisation criminelle", a nuancé l'avocat du prévenu qui a travaillé à l'aéroport de Zaventem, au Service Crew. "Il allait chercher le personnel naviguant de l'avion vers leur bureau et inversement, mais de 2017 à 2020, il était en incapacité de travail pour dépression et burn-out à la suite du décès de son père", a précisé la défense pour contrecarrer l'argument d'une potentielle aide apportée à Abdelwahab G. dans le trafic. L'avocat du prévenu a également rappelé que le procureur avait, lors de son réquisitoire, concédé ne pas pouvoir objectiver un quelconque transport de stupéfiants.