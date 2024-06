La défense de Sabina Van Vlaenderen pointe de nombreuses circonstances atténuantes

Me Arnaud de Beauffort a affirmé jeudi, devant la cour d'assises de Bruxelles, qu'il était "difficile d'avoir plus de circonstances atténuantes" que sa cliente, Sabina Van Vlaenderen. Cette dernière a été reconnue coupable de non-assistance à personne en danger lors du meurtre de Badr Bouissi survenu le 18 juin à proximité de la gare de Bruxelles-Nord.

"C'est très particulier de plaider aux assises pour une peine qui devrait relever du correctionnel", a d'abord précisé l'avocat. "La question, c'est : comment peut-on, avec une condamnation, produire du progrès ? Comment peut-on aider ma cliente à travailler sur elle et à changer ?"

Et l'homme de loi de lister les circonstances atténuantes qui, selon lui, doivent bénéficier à Sabina Van Vlaenderen. "Il y a son attitude collaborative pendant l'enquête, ses regrets sincères, son parcours de vie difficile et notamment son enfance (la quarantenaire, née en Pologne, est passée des foyers pour enfants à une famille d'accueil abusive, NDLR)". Me de Beauffort a aussi souligné le casier judiciaire vierge de sa cliente, "presque une attestation de moralité dans le milieu où elle vit".