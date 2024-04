La défense de Waeil M. conteste formellement sa qualité de dirigeant de l'organisation

"Il a déjà été condamné à une peine de travail pour menaces, à 18 mois de prison pour détention d'un fusil de chasse et recel de chaussettes Ralph Lauren et il a obtenu la suspension du prononcé pour un vol à l'étalage d'une paire de chaussures. Et on vous dit qu'il est le dirigeant d'une organisation de trafic de drogue internationale", a raillé Me Yannick De Vlaemynck.

Selon ce dernier, c'est son beau-frère, Maati K., également prévenu dans ce dossier, qui donnait les ordres. "Les enquêteurs le disent eux-mêmes dans les conclusions de plusieurs procès-verbaux : c'est Donald Trump (pseudonyme Sky de Maati K.) qui dirige", a affirmé la défense. "Tout ce que mon client a fait, c'est monter une société et louer un entrepôt. Il a aussi participé à l'importation de cocaïne mais seulement pour 45 kilogrammes, qui ne lui étaient même pas destinés."