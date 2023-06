La défense d'Hervé Bayingana Muhirwa aura la parole jeudi

Mes Vincent et Juliette Lurquin prendront la parole jeudi pour défendre leur client, Hervé Bayingana Muhirwa, devant la cour d'assises de Bruxelles. L'homme est notamment accusé d'avoir hébergé à deux reprises deux membres de la cellule responsable des attentats du 22 mars 2016 à l'aéroport de Zaventem et dans la station Maelbeek.

Selon le parquet, Hervé Bayingana Muhirwa doit être considéré comme co-auteur des attaques et déclaré coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste.

Dans son réquisitoire, le ministère public a estimé que le Belgo-Rwandais avait sciemment offert une aide indispensable à la réalisation des attentats en hébergeant Mohamed Abrini et Osama Krayem, qui ont renoncé à se faire exploser à Zaventem et dans le métro, avant et après les attentats. Pour les procureurs, cette aide a été apportée en connaissance de cause, ce que l'accusé à toujours nié.