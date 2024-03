La défense d'un jardinier de plantations de cannabis plaide "une peine un peu plus juste"

La défense d'un ouvrier de plantations de cannabis a plaidé "une peine un peu plus juste" que les neuf ans d'emprisonnement requis par le parquet fédéral et un "sursis au vu des 16 mois de détention préventive subie", lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Selon son avocat, Dario H. aurait été "jardinier", mais pas membre d'une des organisations criminelles visées dans ce procès dit "Encro", du nom de la messagerie cryptée EncroChat prisée des milieux criminels.

Le téléphone de Dario H. avait révélé des photos de lui dans des plantations de cannabis. Si la défense n'a pas contesté son rôle dans le trafic de cannabis, elle a toutefois nié toute implication dans celui de la cocaïne. "Il y a des liens avec d'autres prévenus, des discussions, notamment sur la hauteur de plants de cannabis, mais à aucun moment on ne va parler de travail en lien avec des drogues dures", a assuré sa défense.

"Être ouvrier dans une plantation de cannabis et être lié à la vente et à un laboratoire de drogue dure, ce n'est pas la même chose", a rappelé l'avocat du prévenu qui a assuré que ce dernier n'avait jamais travaillé avenue Victor Jacobs, à Etterbeek, où un laboratoire avait été découvert, contrairement aux dires de Durim V., également prévenu dans l'affaire. Ce dernier avait repris l'appartement où Dario H. avait logé et avoué que les produits de coupe et les stupéfiants lui appartenaient. "Dario H. n'était pas le responsable du logement", a assuré son avocat.