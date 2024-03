La défense plaide l'acquittement de l'administrateur des Établissements Van Malderen

La défense a plaidé lundi l'acquittement pour l'administrateur des Établissements Van Malderen. La société bruxelloise aurait vendu dix tonnes de produits à l'organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC, via la société CJ BATI. Dans le dossier Encro, Olivier F. est notamment visé par les préventions de participation à une organisation criminelle et à la vente de cocaïne. Le parquet fédéral a requis sept ans d'emprisonnement, une amende de 400 000 euros à son encontre et de 800 000 euros pour sa société.

"Il n'y a pas de preuves que mon client a sciemment participé à l'organisation ou eu conscience des fins utilitaires des produits vendus", a insisté la défense en invoquant les résultats négatifs des écoutes entre Olivier F. et Eridan M. G., l'un des dirigeants présumés dans l'affaire, de la perquisition, de l'analyse des comptes bancaires du prévenu, de son épouse et de ses enfants ainsi que de sa situation patrimoniale.

"Eridan M. G. venait en salopette, en camionnette avec un logo. Son numéro de TVA était valide (...) Ça ne m'a pas effleuré qu'on pouvait utiliser ces substances à d'autres fins que légales", avait relaté Olivier F. en audition. Avec 30.000 euros de bénéfices en un an et demi pour dix tonnes de produits vendus à CJ BATI, "la comptabilité a été faite dans les règles (...) Les commandes et le chiffre d'affaires n'étaient pas anormaux", a insisté la défense. Du moins jusqu'à l'été 2021, période à laquelle le prévenu, qui reconnaît désormais un défaut de vigilance, a commencé à s'interroger sur CJ BATI en raison de quantités commandées plus importantes, notamment d'acétone. Eridan M. G avait alors rassuré Olivier F. Ce premier avait indiqué aux enquêteurs être certain que l'administrateur n'était pas au courant de ses activités.