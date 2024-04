A la demande de la France, des perquisitions anti-terroristes ont été menées au siège de télés kurdes en Belgique

"J'ai reçu un appel vers 01h30 du matin me disant que plus d'une centaine d'agents de police essayaient d'entrer dans les studios, sans que nous soyons au courant", explique Daniel Sommer, managing director de Sterk Productions.

Dans un communiqué, les médias dénoncent une opération "sans raison légale" et NavBel pointe du doigt la responsabilité de la Turquie.

Selon le Congrès national du Kurdistan, une agence de presse kurde à Istanbul, en Turquie, a fait l'objet d'une perquisition au même moment. Cette perquisition aurait conduit à l'arrestation de sept journalistes.

"Le Congrès national du Kurdistan demande au gouvernement belge d'empêcher l'État turc d'exporter son conflit kurde en Belgique. Nous demandons instamment au gouvernement belge de respecter les lois nationales et internationales et de s'abstenir d'agir de manière illégale en s'alignant sur les politiques turques", a réagi l'organisation par voie de communiqué. "Par-dessus tout, il est essentiel de veiller à ce que les Kurdes ne soient pas injustement ciblés à des fins de criminalisation, et la liberté de la presse, si chère à la Belgique, ne doit pas être compromise dans le but d'apaiser le gouvernement turc."