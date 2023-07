La demande de récusation de la présidente rejetée dans le dossier de Pierre Basabosé

L'arrêt de la Cour dont Belga a pu prendre connaissance samedi a déclaré la requête sans fondement. "Contrairement à ce que soutient le requérant, la présidente de la cour d'assises a eu égard au caractère contributif ou non" des témoignages envisagés pour la manifestation de la vérité "afin d'arrêter la liste des témoins dont l'audition était admise", ont notamment motivé les juges.

Me Flamme reprochait à la présidente de s'être montrée partiale en ayant refusé la comparution "du seul témoin de fait et de pratiquement tous les témoins historiques et contextuels de la défense", tandis que ceux du ministère public et des parties civiles ont été acceptés.