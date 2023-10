La disparition de Jeanine, une femme de 83 ans, se révèle être un assassinat: "Son corps était caché à 160 km de son domicile d'Auderghem"

La disparition de Jeanine Fabry, âgée de 83 ans, a été signalée le 10 octobre. Celle-ci n'avait plus donné signe de vie depuis le 7 octobre. Le parquet de Bruxelles a alors ordonné l'émission d'un avis de recherche à son encontre et a confié l'enquête à la police judiciaire fédérale de Bruxelles.

La femme, résidant à Auderghem et âgée de 83 ans, dont la disparition avait été signalée, semble avoir été assassinée. Plusieurs médias rapportent qu'un suspect a avoué les faits et a déjà été arrêté, et que le cadavre de la victime a également été retrouvé entre-temps. La nouvelle a été confirmée par le parquet de Bruxelles.

"Le laboratoire de la Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles a effectué une perquisition au domicile de la disparue", a indiqué le parquet. "Sur place, ils ont trouvé des traces de sang et des tentatives d'effacement et de nettoyage de preuves, mais aucune trace de la victime, ce qui indique une possible intervention d'un tiers. Le travail approfondi de la section homicide de la police judiciaire de Bruxelles a rapidement donné des résultats et une enquête judiciaire a été ouverte".

Plusieurs actes d'enquête ont été nécessaires, dont plusieurs interrogatoires, une enquête de voisinage approfondie et l'analyse des vidéos de caméras de surveillance.

"Trois personnes ont finalement été privées de leur liberté", a précisé le parquet. "Le samedi 14 octobre, l'une d'entre elles a avoué les faits lors d'un deuxième interrogatoire et, à la fin de celui-ci, le suspect a indiqué où le corps de la victime était caché depuis le 8 octobre, à quelque 160 km de la résidence de la victime. Le suspect a été mis à la disposition d'un juge d'instruction le 15 octobre, qui l'a placé sous mandat d'arrêt".