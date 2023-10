La douane découvre près de 30 millions de cigarettes illégales dans un hangar à Anvers

La douane a récemment découvert et saisi 29,6 millions de cigarettes sans timbre fiscal dans un hangar à Anvers, qui avaient été introduites de façon illégale en Belgique via le port d'Anvers. Les contrevenants sont soupçonnés d'avoir tenté d'éluder les droits d'accises et la TVA pour un montant de plus de 10 millions d'euros.