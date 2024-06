La façade du Centre administratif d'Uccle recouverte de peinture rouge et de graffitis

La façade du Centre administratif d'Uccle a été recouverte de peinture rouge et de graffitis au cours de la nuit de mardi à mercredi. Selon le bourgmestre Boris Dilliès (MR), plusieurs tags sont liés au conflit du Proche-Orient. Les messages sont semblables à ceux scandés par les personnes présentes aux trois dernières manifestations non autorisées aux abords de l'ambassade d'Israël.

M. Dilliès a également précisé avoir également été visé, par l'inscription sur le muret du Centre situé rue de Stalle: "Boris et le MR complices".

"Pendant que certains se mobilisent pacifiquement pour faire entendre leurs voix dans le débat démocratique, d'autres ont choisi d'imposer leurs voix et leurs méthodes violentes dans l'espace public, je ne me laisserai pas impressionner et je continuerai à faire respecter l'Etat de droit à Uccle", a commenté le bourgmestre Boris Dilliès dans une réaction via l'agence Belga.