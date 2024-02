La famille de la victime fait appel du renvoi en correctionnelle des suspects

La famille de l'homme de 53 ans décédé par noyade lors des Fêtes de Gand 2022 a interjeté appel de la décision de la chambre du conseil de renvoyer les deux suspects de l'affaire devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures ayant entraîné la mort, négligence coupable et homicide involontaire, comme l'avait demandé le parquet. Les proches de Hakim Mutyaba avaient demandé la requalification des faits en meurtre, ce qui renverrait le dossier vers la cour d'assises.

Le 17 juillet 2022, le quinquagénaire avait été poussé dans l'eau alors que les Fêtes de Gand battaient leur plein dans la Cité des Comtes. Ne sachant pas nager, la victime s'était noyée. Un Néerlandais de 26 ans avait ensuite été arrêté, avant qu'un deuxième suspect, un homme de 24 ans, ne se présente à la police néerlandaise. Tous deux ont été remis à la Belgique et ont été incarcérés temporairement, avant de bénéficier d'une libération sous caution.

Les préventions de coups et blessures ayant entraîné la mort, négligence coupable et homicide involontaire ont été retenues à l'encontre du jeune homme de 24 ans, qui avait poussé la victime dans l'eau. Son compère de 26 ans, qui était présent mais n'a pas agi, devra répondre de négligence coupable et d'homicide involontaire. La chambre du conseil a suivi le réquisitoire du parquet et a renvoyé les deux hommes devant le tribunal correctionnel de Gand.