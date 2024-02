La famille de Pieter Aerts, tué par la police en 2019, est toujours dans l'attente

Les proches de l'Anversois Pieter Aerts, tué par la police en 2019, lancent un cri de détresse face à la lenteur de l'enquête sur les circonstances des faits. Selon la famille, les policiers impliqués devraient répondre de leurs actes devant la justice. La Ligue flamande des droits humains s'est jointe à elle et se porte également partie civile.

Le 9 juillet 2019, la police s'est présentée à la porte de l'appartement de Pieter Aerts, alors âgé de 35 ans, à Anvers. Sa famille était très inquiète car elle n'avait pas de nouvelles de lui. L'homme luttait, semble-t-il, contre des psychoses depuis un certain temps. Ce qui s'est exactement passé ensuite reste flou jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, la police a fait irruption dans l'appartement et a ouvert le feu. Pieter Aerts n'a pas survécu.

Les premières déclarations après les faits font état d'un couteau dans les mains de la victime, laquelle aurait également blessé le concierge qui avait retiré la serrure de sa porte d'entrée. "Mais aucun couteau n'a finalement été retrouvé", affirme René, le père de Pieter. "Pieter n'a jamais été agressif non plus. En outre, l'examen balistique a montré que ce ne sont pas cinq coups de feu, comme l'a affirmé la police, mais huit qui ont été tirés".