La famille de Raul, 9 ans, a participé à la reconstitution de ses dernières heures à Gand

La mère et son ex-compagnon ainsi que la soeur, mineure, de Raul ont participé mardi à la reconstitution des dernières heures du garçon de 9 ans décédé à Gand au mois d'avril, a confirmé mercredi le parquet de Flandre orientale. La reconstitution a concerné aussi bien l'Afrikalaan, où habitait Raul, que le Houtdok, où son corps avait été repêché dans un sac de sport, le 13 avril.

"La reconstitution s'est déroulée sans accrocs et les suspects ont collaboré", explique le parquet.

La mère de la victime, Yoana M., 34 ans, et son ancien compagnon, du même âge, sont suspectés d'être à l'origine de sa mort. La première avait donc été placée sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Gand pour meurtre, coups et blessures et recel de cadavre.