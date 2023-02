La Fédération internationale de patinage demande également la suspension de Kamila Valieva

Championne d'Europe et grande favorite en individuel, Valieva avait remporté le titre par équipes aux Jeux Olympiques avec la Russie. Mais le lendemain de ce titre, un contrôle antidopage positif à une substance interdite (trimétazidine) datant du 25 décembre 2021 et notifié le 8 février, avait été révélé. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) l'avait autorisée à continuer à participer aux Jeux de Pékin malgré son contrôle positif, en invoquant son jeune âge (15 ans à l'époque). Valieva avait dominé le programme court. Mais le climat qui l'entourait avec suspicion de dopage a eu raison des nerfs de patineuse qui a loupé son programme libre et a dû se contenter de la 4e place.

Le mois passé, l'agence antidopage russe (RUSADA) avait estimé qu'elle n'avait commis "aucune faute ou négligence" et ne l'avait pas sanctionnée. L'AMA a confirmé mardi avoir interjeté appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour demander une suspension de quatre ans. L'ISU a annoncé mercredi qu'elle va également en appel. La fédération demande une période de suspension "à la discrétion du TAS, à compter du 25 décembre 2021, et l'annulation de tous les résultats obtenus durant cette période".

Si le TAS devait suspendre Valieva, la Russie perdrait son titre de patinage artistique par équipes au profit des États-Unis. Le Japon remporterait l'argent et le Canada obtiendrait le bronze.