La justice namuroise dénonce un nouveau report de son déménagement

Plusieurs dizaines d'avocats, magistrats et membres du personnel du tribunal de Namur ont symboliquement débrayé pendant quelques minutes, mercredi matin. Ils dénoncent un nouveau report de leur déménagement vers un palais de justice flambant neuf qui sera inauguré dans l'après-midi.

"Ce mercredi aurait dû être un jour de fête pour la communauté judiciaire namuroise, un aboutissement après plusieurs décennies d'espoir et d'attente de pouvoir occuper enfin un palais digne d'une justice humaine et moderne", a résumé le président du tribunal de première instance, Christian De Valkeneer.

"On nous parle de l'achat de nouveau mobilier, alors que le nôtre nous convient très bien, de budget qui aurait été investi dans d'autres projets", se désole le président, qui déplore le manque de transparence du SPF Justice.

"On évoque désormais juin, voire fin 2025, alors que la pose de la première pierre date de 2020 et que l'emménagement était initialement prévu début 2024. C'est consternant", a fustigé M. De Valkeneer.

La situation est d'autant plus incompréhensible que la gestion simultanée des deux palais engendrera des coûts élevés, appuie Vincent Macq, ex-procureur de Namur désormais installé à Mons. "On parle de dix millions d'euros pour l'entretien du nouveau bâtiment, alors qu'on pourrait le meubler pour un million. Avec les neuf millions d'euros jetés par les fenêtres, on aurait pu faire beaucoup de choses. La justice n'est visiblement pas une priorité dans ce pays, c'est très inquiétant pour la démocratie."