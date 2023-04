La localisation et les séquelles des victimes vivantes de Maelbeek présentées une à une

Le coordinateur d'enquête Gregory Moitroux est venu présenter, mercredi après-midi, le retour d'un devoir d'enquête ordonné par la présidente de la cour d'assises de Bruxelles. L'objectif de cette requête était de localiser précisément les 695 victimes non décédées des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles sur les lieux des faits et d'identifier les séquelles physiques et psychologiques qu'elles ont subi lors des attaques.