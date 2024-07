La mère et le beau-père d'un enfant maltraité condamnés à trois et sept ans de prison

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi la mère et le beau-père d'un jeune garçon retrouvé, début janvier, enfermé à Marcinelle (Charleroi) dans une pièce étroite et sombre, à des peines d'emprisonnement ferme de trois et sept ans respectivement. Il a retenu contre les deux prévenus les préventions de détention arbitraire et de privation d'aliments, et, contre le père, celles de traitements inhumains et de coups et blessures en plus.