La mort d'un couple à Brakel serait liée a un drame familial, selon le parquet

Le corps d'une la femme avait été retrouvé dimanche vers 17h15 sur le Keiweg à Zegelsem. Peu après, le corps de son mari a été découvert a proximité du mirador de Brakel. Un juge d'instruction a été désigné et s'est rendu sur place avec un médecin légiste et le laboratoire. Le parquet a indiqué mardi que les éléments s'orientaient vers une tragédie familiale, mais sans donner plus de détails sur les circonstances.