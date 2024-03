La partie civile veut comprendre "comment on en est arrivé à une telle boucherie"

La victime, âgée de 55 ans, a été retrouvée morte dans un appartement de la rue de la Ville, à Couvin. Son corps gisait dans une mare de sang. Les soupçons se sont très vite tournés vers Sébastien de Monte.

Les conseils du frère de l'accusé - qui s'est constitué partie civile - ont déploré l'attitude de Sébastien de Monte à son procès. "Je ne me souviens pas", "Je ne sais plus", "J'ai un black-out", "Je ne veux pas en parler", a énuméré Me Henin, rappelant les propos de l'accusé depuis le début du procès.