La peine requise contre Redouan E.A. "signe sa mort sociale", plaide son avocate

L'avocate de Redouan E.A. a sollicité mercredi la peine maximale permettant de garantir le sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Bruxelles mercredi, dans le cadre des plaidoiries du procès Encro. Le prévenu est considéré comme un homme de main au sein d'une organisation criminelle active dans un trafic de drogue, mise en lumière après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.

En parallèle à son commerce de "téléphones Sky", Redouan E.A. est en effet soupçonné d'avoir été impliqué dans du transport de cocaïne et d'avoir mis à disposition de l'organisation un garage à son domicile anversois. Neuf ans de détention et la déchéance de ses droits pour 10 ans avaient été requis à son encontre par le procureur fédéral à ce sujet, en février dernier.

"Dès son interpellation, mon client a pris toute la mesure des actes qu'il a commis", argumente l'avocate. "Il est absent de ce procès, car il travaille actuellement sept jours sur sept dans une boulangerie pour le ramadan. Il essaie de reprendre sa vie en main"

Face au tribunal, la pénaliste a dès lors sollicité la peine maximale permettant de garantir le sursis probatoire, soit cinq ans de détention. Elle a également demandé de ne pas prononcer l'amende et la déchéance des droits de son client. "L'endetter jusqu'à la fin de sa vie et l'interdire de se développer avec les moyens qu'il a en sa possession, soit son diplôme et son jeune âge, signe sa mort sociale", a-t-elle conclu.