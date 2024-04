La piste criminelle privilégiée pour un incendie à Houdeng

L'incendie se serait déclaré dans un étage du bâtiment et avant de se propager au rez-de-chaussée. Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, avait indiqué mercredi que l'immeuble, qui comprend treize logements dont six ou sept ne sont pas occupés, n'est plus exploitable pour le moment, en raison des dégâts causés par la fumée et par l'eau. Trois familles, qui occupaient les lieux, ont dû être relogées.