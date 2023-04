La PJF de Louvain a démantelé une organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne

La police judiciaire fédérale (PJF) de Louvain a démantelé une organisation criminelle qui aurait généré plus de 180 millions d'euros de profit illicite grâce au trafic de cocaïne, ont indiqué jeudi le parquet de Louvain et l'agence européenne de coopération policière Europol. Cinq suspects ont été interpellés tandis que d'autres sont activement recherchés. La police a en outre saisi 1,2 million d'euros en crypto-monnaies, 50.000 euros en espèces, des voitures et produits de luxe, deux locaux commerciaux et une habitation.