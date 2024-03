La PJF malinoise reçoit du renfort pour mieux lutter contre le milieu de la drogue

"Il s'agit, par exemple, de professionnels spécialistes des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou de comptables, d'analystes de données ou d'ingénieurs", explique Yve Driessen, directeur de la PJF d'Anvers. "Nous voulons investir dans le piratage des systèmes de télécommunications criminels et avoir un impact sur l'environnement du crime. Nous avons aussi des personnes en interne qui parient sur la fintech et tout ce qui a trait au blanchiment de produits d'actes criminels".

Il y a un an, Malines a dû faire face à quatre attaques nocturnes qui pourraient être liées au milieu de la drogue anversois. La police fédérale avait promis de renforcer le service de Malines et n'est pas restée les bras croisés. C'est ce qu'on a pu comprendre vendredi lors d'une visite du ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (Open Vld) à la PJF de Malines. "L'année dernière, la branche malinoise comptait neuf collaborateurs, aujourd'hui il y en a 24", a déclaré M. Van Tigchelt. "D'ici l'été, nous passerons à 32 et, à plus long terme, à 50. La PJF de Malines fait partie de celle d'Anvers. Là aussi, les effectifs sont passés de 411 à 480 personnes, et 45 personnes supplémentaires viendront s'y ajouter."