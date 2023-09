La police de Seraing pas mandatée pour intervenir sur le recyparc de la rue Marnix

Intradel se plaint de faits de vols et de vandalisme ainsi que de faits liés à la toxicomanie sur son site rue Marnix. "L'éventuelle réouverture du recyparc ne pourrait s'envisager que moyennant des adaptations à caractère sécuritaire que nous devons mettre en œuvre et la collaboration accrue des forces de l'ordre, notamment via des rondes en dehors des heures d'ouverture et une présence régulière à l'ouverture", a expliqué la société dans un communiqué.

"Cette intercommunale a la gestion de son espace privé, pour lequel elle doit assurer la propreté ainsi que la sécurité. Elle semble oublier qu'elle est mandatée par les communes afin d'y garantir la propreté et la salubrité", relève toutefois vendredi la zone de police.