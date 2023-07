La police diffuse un avis de recherche pour un homme disparu à Manage

"Le jeudi 27 juillet 2023 vers 01h00 du matin, Ludovic Lorette, un homme âgé de 47 ans, a quitté le commissariat de police de Manage, situé chaussée de Nivelles. Depuis, il ne s'est plus manifesté", mentionne l'avis de recherche. "Ludovic mesure 1m70, est de corpulence mince. Il a de courts cheveux bruns, les yeux bleus et porte une barbe poivre et sel. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon vert, un pull polar gris et des bottines brunes."

Toute personne ayant vu Ludovic Lorette ou connaissant l'endroit où il se trouve est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300 ou via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.