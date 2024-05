La police espagnole en possession d'images exploitables

Selon RTL info, la police espagnole serait en possession d'images exploitables pour l'enquête sur la mort de Laura T. et la disparition de Marc O., ce couple de Belges qui vivait depuis plusieurs années à Tenerife et qui n'a plus été vu depuis le 22 avril dernier.

Une caméra de surveillance, installée sur la villa située en face de chez le couple, a filmé un homme qui rentre dans la maison, y reste quelques minutes et repart en voiture, explique RTL. Mais les images sont de mauvaise qualité et il est impossible de voir la couleur ou la marque du véhicule.

Le système d'alarme de la maison du couple s'est déclenché mais les voisins, alertés, n'ont pu joindre les propriétaires et ont finalement appelé la police. Dans la maison, les forces de l'ordre n'auraient constaté aucune trace de lutte ou de bagarre, selon RTL. Rien n'aurait été volé non plus. Les GSM, ordinateurs et portefeuilles ont été retrouvés à l'intérieur de l'habitation.