La police intervient dans un cortège de mariage causant des nuisances au Heysel

"Vers 16h30, une patrouille a remarqué que des feux d'artifice et des pétards étaient tirés en provenance du plateau du Heysel. Une fois sur place, les inspecteurs ont constaté qu'il s'agissait d'un cortège de mariage constitué d'une cinquantaine de participants, qui tiraient notamment des feux de Bengale", explique la zone de police. "La fumée dense qui s'en dégageait compromettait notamment la visibilité des automobilistes", précise-t-elle.

Une fois sur place, les services de renforts ont ensuite permis de rétablir le calme, et les personnes présentes ont été invitées à ne plus stationner en double file. Dans l'agitation et à cause de l'écran de fumée créé par les feux d'artifice, deux voitures se sont néanmoins percutées, "ne causant heureusement que des dégâts matériels", explique la police.