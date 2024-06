La police iranienne arrête 30 personnes lors d'un raid contre un "réseau sataniste"

Au total, "18 hommes et 12 femmes" ont été arrêtés lors d'un rassemblement dans la province septentrionale de Mazandaran, selon l'agence de presse Fars.

Les forces de police ont saisi "des boissons alcoolisées et de la drogue" et ont découvert "des signes et des symboles de satanisme" sur les lieux, a indiqué le chef de la police provinciale, Davood Safarizadeh, cité par l'agence.